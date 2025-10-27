27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESAPARECIMENTO

URGENTE: Jovem de 24 anos cai de jetski e some em represa do Vale

Por Da redação | Igaratá
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Represa de Igaratá (imagem ilustrativa)
Represa de Igaratá (imagem ilustrativa)

Um jovem de 24 anos está desaparecido no Vale do Paraíba após cair de um jetski na represa de Igaratá, no último sábado (25).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, vítima tem 24 anos e afundou após cair na água, depois da queda da moto aquática.

As buscas começaram logo após o comunicado aos bombeiros. Os trabalhos de busca continuam nesta segunda-feira (27).

* Matéria em atualização

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários