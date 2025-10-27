URGENTE: Jovem de 24 anos cai de jetski e some em represa do Vale

Um jovem de 24 anos está desaparecido no Vale do Paraíba após cair de um jetski na represa de Igaratá, no último sábado (25).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, vítima tem 24 anos e afundou após cair na água, depois da queda da moto aquática.
As buscas começaram logo após o comunicado aos bombeiros. Os trabalhos de busca continuam nesta segunda-feira (27).
* Matéria em atualização