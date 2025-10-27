27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MACABRO

Filha manda matar a própria mãe após briga por geladeira

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mãe foi morta a mando da filha
Mãe foi morta a mando da filha

Um crime brutal. Uma mulher foi morta a tiros dentro do próprio bar, e a principal suspeita de mandar executar o crime é a filha da vítima. O motivo, segundo as investigações, teria sido uma briga por causa de uma geladeira.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu em Capitão Poço, no nordeste do Pará. A filha confessou ter mandado matar a mãe, identificada apenas pelo primeiro nome, após uma discussão envolvendo uma dívida relacionada à venda do eletrodoméstico.

A filha teria comprado a geladeira da mãe e se recusado a pagar o valor combinado, o que gerou um desentendimento entre as duas.

O crime aconteceu no bairro Goiabarana, onde a vítima mantinha um pequeno bar. Testemunhas relataram que dois homens armados chegaram ao local em uma motocicleta, chamaram pela vítima e dispararam diversas vezes, fugindo em seguida. A mulher morreu antes da chegada do socorro.

Após o assassinato, a filha foi localizada e presa pela Polícia Militar. Na delegacia, ela admitiu ter planejado a execução e indicou o envolvimento de outros suspeitos, que estão sendo procurados.

A população da cidade ficou abalada com a crueldade do crime, que expôs uma tragédia familiar e um motivo considerado banal. Moradores se reuniram em frente ao bar em protesto, pedindo justiça e a prisão dos executores.

A Polícia Civil segue investigando o caso e tenta identificar os dois homens que participaram diretamente do assassinato.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários