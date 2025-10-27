Filha manda matar a própria mãe após briga por geladeira

Um crime brutal. Uma mulher foi morta a tiros dentro do próprio bar, e a principal suspeita de mandar executar o crime é a filha da vítima. O motivo, segundo as investigações, teria sido uma briga por causa de uma geladeira.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu em Capitão Poço, no nordeste do Pará. A filha confessou ter mandado matar a mãe, identificada apenas pelo primeiro nome, após uma discussão envolvendo uma dívida relacionada à venda do eletrodoméstico.

A filha teria comprado a geladeira da mãe e se recusado a pagar o valor combinado, o que gerou um desentendimento entre as duas.