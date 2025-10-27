Quadrilha é presa no Vale com 15 toneladas de carne roubada

Uma quadrilha foi presa por agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí, por suspeita de envolvimento em roubo de carga. Cinco pessoas foram detidas fazendo o transbordo de carga de carne roubada, com cerca de 15 toneladas.

A operação flagrou o grupo em um galpão localizado na avenida Ademar Pereira de Barros, no bairro Santa Maria, em Jacareí.