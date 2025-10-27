Quadrilha é presa no Vale com 15 toneladas de carne roubada

Uma quadrilha foi presa por agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí, por suspeita de envolvimento em roubo de carga. Cinco pessoas foram detidas fazendo o transbordo de carga de carne roubada, com cerca de 15 toneladas.
A operação flagrou o grupo em um galpão localizado na avenida Ademar Pereira de Barros, no bairro Santa Maria, em Jacareí.
No local, os agentes encontraram o grupo fazendo o transbordo da carga de carne roubada, que seria parte de um carregamento de 27 toneladas roubado em Barretos (SP), no último sábado (25).
De acordo com a GCM, as notas fiscais indicam que a carne, avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão, seria exportada para a China. Durante a abordagem, os agentes confirmaram que o caminhão encontrado era o mesmo roubado em Barretos.
"Abordamos cinco indivíduos fazendo o transbordo da carga. Três deles já têm passagem por roubo. Foi identificada a carreta, que havia sido roubada na região de Barretos. Foi feito contato com a Polícia Civil. Um GCM fez a ponte com a empresa [responsável pela carreta], teve acesso às notas fiscais. E a gente conseguiu bater as notas com os códigos das caixas que estavam sendo roubadas", explicou Carlos Henrique Barbosa, da GCM de Jacareí, em entrevista ao portal G1.
O galpão usado pelo grupo havia sido alugado há quatro meses, segundo a GCM. Os proprietários do espaço relataram que estavam sem receber o valor do aluguel. O motorista do caminhão roubado ainda não foi encontrado.
O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de receptação e roubo de carga.