Autor do Vale é o primeiro indígena a compor acervo nacional

O autor e ativista Daniel Munduruku realizou a doação de seu acervo pessoal para o AMLB (Arquivo-Museu de Literatura Brasileira) da Fundação Casa de Rui Barbosa. Com este gesto, Munduruku se torna o primeiro escritor indígena a ter sua obra e trajetória integradas ao acervo da instituição.

Reconhecido por sua vasta produção literária e por sua atuação na valorização das culturas originárias, Daniel Munduruku também é o presidente do Instituto Uk'a - Casa dos Saberes Ancestrais, uma ONG sediada em Lorena, além de ser membro da Academia de Letras de Lorena.

