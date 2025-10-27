27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

DANIEL MUNDURUKU

Autor do Vale é o primeiro indígena a compor acervo nacional

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Daniel Munduruku é o primeiro indígena a compor acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa
Daniel Munduruku é o primeiro indígena a compor acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa

O autor e ativista Daniel Munduruku realizou a doação de seu acervo pessoal para o AMLB (Arquivo-Museu de Literatura Brasileira) da Fundação Casa de Rui Barbosa. Com este gesto, Munduruku se torna o primeiro escritor indígena a ter sua obra e trajetória integradas ao acervo da instituição.

Reconhecido por sua vasta produção literária e por sua atuação na valorização das culturas originárias, Daniel Munduruku também é o presidente do Instituto Uk'a - Casa dos Saberes Ancestrais, uma ONG sediada em Lorena, além de ser membro da Academia de Letras de Lorena.

O AMLB é dedicado a preservar documentos e objetos de grandes nomes da literatura nacional. Localizado no Rio de Janeiro, o acervo inclui arquivos privados de autores como Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector, além de peças museológicas importantes, como móveis e máquinas de escrever.

A chegada do acervo de Munduruku amplia a representatividade e a diversidade no patrimônio literário brasileiro.

