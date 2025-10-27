Cão morre após banho em pet shop de SJC; tutora apura negligência

Um cão da raça buldogue francês de 10 meses morreu após banho e secagem em um pet shop na região sul de São José dos Campos. Os tutores apuram se a loja cometeu negligência ao cuidar do animal. O pet shop nega e diz que está colaborando com a investigação.

O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (24), após o buldogue francês Bruce ter sido deixado para banho e secagem num pet shop instalado dentro do Vale Sul Shopping, na região sul da cidade. Outros dois cães dos mesmos tutores também foram deixados no local.