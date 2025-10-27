Cão morre após banho em pet shop de SJC; tutora apura negligência

Um cão da raça buldogue francês de 10 meses morreu após banho e secagem em um pet shop na região sul de São José dos Campos. Os tutores apuram se a loja cometeu negligência ao cuidar do animal. O pet shop nega e diz que está colaborando com a investigação.
O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (24), após o buldogue francês Bruce ter sido deixado para banho e secagem num pet shop instalado dentro do Vale Sul Shopping, na região sul da cidade. Outros dois cães dos mesmos tutores também foram deixados no local.
A tutora Nathália Ritter, 28 anos, que está se formando em Biomedicina, contou que os animais foram deixados por volta das 13h na loja, todos eles saudáveis e sem problemas de saúde. Ao buscá-los, o noivo de Nathália recebeu a informação da atendente de que Bruce estava passando mal.
“Ele não conseguia ficar de pé, estava bem mole, espumando e soltando sangue pela boca e nariz, além de muito quente”, disse a tutora.
O cão foi levado para um hospital veterinário, mas não resistiu e morreu antes de ser atendido. Segundo a tutora, outro cão da família também passou mal, mas se recuperou.
Laudo.
A família acionou um advogado, registrou o caso em um boletim de ocorrência na Polícia Civil e pediu um laudo sobre a causa da morte de Bruce para uma clínica veterinária. Dependendo do resultado, eles pretendem processar o pet shop.
Nathália explicou que Bruce é de raça braquicefálica, com focinho e cabeça achatados, o que dificulta a respiração em algumas situações, como a de muito calor.
“Minha mãe conversou com o dono e ele disse que secaram Bruce em secador manual mesmo, mas que chegou a ficar um tempo numa cabine de secagem Meu pai chamou um advogado e entramos com uma autópsia para ver o que levou Bruce à morte. Pedimos as filmagens do local também”, disse Nathália.
Segundo ela, o resultado do laudo da necropsia pode demorar até 15 dias para ficar pronto. Dependendo da causa da morte do animal, os tutores disseram que “tomarão as medidas cabíveis para que situações como essa não se repitam com outros animais”.
“Nosso Bruce era um filhote cheio de vida, carinhoso e saudável. Nada justifica o descuido que tirou a vida dele. Pedimos empatia, responsabilidade e fiscalização. Animais não são objetos, são vidas”, diz postagem dos tutores feita nas redes sociais.
Outro lado.
Procurada pela reportagem, a direção do pet shop informou que pediu as imagens das câmeras de segurança da loja e que está dando todo o suporte à família. Também aguarda o laudo da necropsia sobre a causa da morte do animal.
Com essas informações, o pet shop informou que divulgará uma nota oficial com esclarecimentos sobre o caso. Também afirmou que fornecerá as imagens de câmeras de segurança para os advogados dos tutores.
A princípio, o pet shop trata a questão como uma fatalidade e informou que o cachorro não morreu imediatamente ao sair do banho, mas horas depois, enquanto esperava pelo tutor.