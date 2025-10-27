Taubaté promove leilão de veículos com lance a partir de R$ 2.000

A Prefeitura Municipal de Taubaté anunciou a realização do Leilão Público Eletrônico (Nº 01/2025) disponibilizando bens móveis considerados inservíveis, incluindo veículos, máquinas, tratores, sucatas e mobiliários. O certame é uma oportunidade para o público e investidores, com lances iniciais a partir de R$ 2.000 e valor médio dos veículos em torno de R$ 3.000.

O leilão será realizado online no dia 18 de novembro de 2025, a partir das 14h00, por meio do site oficial do leiloeiro.

