Taubaté promove leilão de veículos com lance a partir de R$ 2.000

A Prefeitura Municipal de Taubaté anunciou a realização do Leilão Público Eletrônico (Nº 01/2025) disponibilizando bens móveis considerados inservíveis, incluindo veículos, máquinas, tratores, sucatas e mobiliários. O certame é uma oportunidade para o público e investidores, com lances iniciais a partir de R$ 2.000 e valor médio dos veículos em torno de R$ 3.000.
O leilão será realizado online no dia 18 de novembro de 2025, a partir das 14h00, por meio do site oficial do leiloeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Um total de 109 lotes será disponibilizado, com destaque para a frota de veículos, muitos com lances iniciais bastante atrativos, como:
- VW/ GOL 1.0 FLEX a partir de R$ 2.100
- VW/ GOL 1.6 POWER FLEX 2009/2009 a partir de R$ 2.000
- RENAULT/ LOGAN DYNA 16 M FLEX 2014/2014 a partir de R$ 2.000
A venda inclui veículos com e sem documentação. As sucatas e veículos em fim de vida útil (FVU) serão vendidos sem direito a documentos (CRV e CRLV).
Os interessados em vistoriar os bens devem realizar o agendamento prévio, sendo obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto no local.
Confira os endereços de visistação
- Veículos, Máquinas e Pneus (Lotes 1 a 95): A visitação ocorre na rua Marechal Artur da Costa e Silva, nº 1525, Vila Jabuticabeiras
- Mobiliários e Sucatas Metálicas (Lotes 96 a 106): A exposição será na Praça Félix Guisard, nº 34, Quadra B (Largo da CTI), Centro
- Máquinas (Lotes 79, 107, 108): Localizadas na avenida Capitão Amaro de Toledo Cortés, nº 839, Bairro São Gonçalo
- Luminárias (Lote 109): Serão expostas na rua Mercedes Bonafé Terashima, nº 5, Residencial Portal da Mantiqueira, Taubaté/SP.
O horário padrão de visitação é das 8h às 10h e das 13h às 16h.
Para Agendamento e Informações:
Veículos (Lotes 1 a 95): Tel. (12) 3629-5895 (falar com André ou Alberto).
Demais Lotes: Tel. (12) 3625-5012 (falar com Adriano ou Israel).