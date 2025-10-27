27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORREU NO ATO

Homem morre após passar mal durante relação com duas mulheres

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um homem morreu após passar mal durante uma relação com duas mulheres, na noite de domingo (5), em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. O caso aconteceu em uma casa abandonada localizada na Rua Ercília Figueiredo Bastos, no bairro Bem Bastos, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações preliminares, o homem começou a sentir fortes dores no peito durante o encontro e, em poucos minutos, teve um mal súbito. As mulheres que estavam com ele tentaram pedir ajuda, mas o homem não resistiu e morreu antes da chegada do socorro.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Poços de Caldas, onde será submetido a exames para determinar a causa exata da morte.

Segundo testemunhas, o homem poderia ser usuário de entorpecentes, o que será apurado durante a investigação. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou os levantamentos necessários.

As duas mulheres prestaram depoimento e relataram que o homem passou mal repentinamente durante o ato, sem apresentar sinais prévios de desconforto. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários