Homem morre após passar mal durante relação com duas mulheres

Um homem morreu após passar mal durante uma relação com duas mulheres, na noite de domingo (5), em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. O caso aconteceu em uma casa abandonada localizada na Rua Ercília Figueiredo Bastos, no bairro Bem Bastos, e está sendo investigado pela Polícia Civil.
De acordo com informações preliminares, o homem começou a sentir fortes dores no peito durante o encontro e, em poucos minutos, teve um mal súbito. As mulheres que estavam com ele tentaram pedir ajuda, mas o homem não resistiu e morreu antes da chegada do socorro.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Poços de Caldas, onde será submetido a exames para determinar a causa exata da morte.
Segundo testemunhas, o homem poderia ser usuário de entorpecentes, o que será apurado durante a investigação. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou os levantamentos necessários.
As duas mulheres prestaram depoimento e relataram que o homem passou mal repentinamente durante o ato, sem apresentar sinais prévios de desconforto. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.