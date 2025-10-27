Homem morre após passar mal durante relação com duas mulheres

Um homem morreu após passar mal durante uma relação com duas mulheres, na noite de domingo (5), em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. O caso aconteceu em uma casa abandonada localizada na Rua Ercília Figueiredo Bastos, no bairro Bem Bastos, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações preliminares, o homem começou a sentir fortes dores no peito durante o encontro e, em poucos minutos, teve um mal súbito. As mulheres que estavam com ele tentaram pedir ajuda, mas o homem não resistiu e morreu antes da chegada do socorro.