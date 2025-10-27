Menina de 7 anos é morta por bandidos em tentativa de assalto

A pequena Cecília Cândido Duarte, de apenas 7 anos, foi baleada e morta por criminosos durante uma tentativa de assalto em São José de Mipibu, no Rio Grande do Norte, na noite de sábado.
Segundo as primeiras informações, os bandidos saíram de uma área de mata próxima à linha do trem e tentaram roubar o carro da família. Durante a abordagem, o motorista teria tentado fugir da ameaça, momento em que um dos criminosos atirou, atingindo a menina.
Cecília chegou a ser socorrida e levada às pressas para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município, mas não resistiu aos ferimentos, apesar das tentativas de reanimação.
O crime está sendo investigado pela Polícia Civil, e o corpo da criança foi encaminhado à Polícia Científica para perícia. Até o momento, ninguém foi preso.
Em nota, a Prefeitura de São José de Mipibu lamentou a morte da menina e prestou solidariedade à família: “Neste momento de dor, externamos nossa solidariedade e o mais profundo sentimento de pesar aos familiares e amigos, pedindo a Deus que conceda força e consolo a todos.”
Moradores da região relataram medo e indignação com a violência. A cidade, que já vinha registrando aumento nos casos de assaltos, agora pede justiça e mais segurança.