Menina de 7 anos é morta por bandidos em tentativa de assalto

A pequena Cecília Cândido Duarte, de apenas 7 anos, foi baleada e morta por criminosos durante uma tentativa de assalto em São José de Mipibu, no Rio Grande do Norte, na noite de sábado.

Segundo as primeiras informações, os bandidos saíram de uma área de mata próxima à linha do trem e tentaram roubar o carro da família. Durante a abordagem, o motorista teria tentado fugir da ameaça, momento em que um dos criminosos atirou, atingindo a menina.