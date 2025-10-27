27 de outubro de 2025
BRASIL

Mulher é presa após atear fogo no marido enquanto ele dormia

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Freepik

Uma mulher de 26 anos foi presa neste domingo (26) acusada de atear fogo no marido, de 27 anos, enquanto ele dormia, em Buritizeiro, no Norte de Minas Gerais. O homem teve mais de 50% do corpo queimado e está internado em estado gravíssimo.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Cinco, bairro Novo Buritizeiro, pela manhã. O casal havia passado a noite anterior em um bar, onde discutiu após consumir bebidas alcoólicas.

Ao retornarem para casa, a mulher esperou o companheiro dormir e, movida por raiva, ateou fogo na cama. De acordo com o boletim de ocorrência, ela ainda bloqueou a porta do quarto com uma pedra, impedindo a fuga da vítima.

Mesmo com queimaduras de segundo e terceiro graus, o homem conseguiu escapar do quarto em chamas e pedir ajuda a vizinhos, que acionaram o Samu.

O fogo destruiu parte do quarto, atingindo a cama, um berço, colchão, celular e um carregador. A vítima foi levada inicialmente ao hospital de Pirapora e, após ser intubada, transferida para Montes Claros.

Horas após o crime, a mulher foi encontrada escondida em uma casa no bairro Santos Dumont, em Pirapora. Ela confessou o crime, afirmando ter agido por “raiva” depois de sucessivas brigas com o marido.

A suspeita foi levada ao hospital municipal de Buritizeiro para avaliação médica e, em seguida, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. A perícia técnica esteve no local e recolheu materiais para investigação.

O caso segue sob apuração.

