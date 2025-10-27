Mulher é presa após atear fogo no marido enquanto ele dormia

Uma mulher de 26 anos foi presa neste domingo (26) acusada de atear fogo no marido, de 27 anos, enquanto ele dormia, em Buritizeiro, no Norte de Minas Gerais. O homem teve mais de 50% do corpo queimado e está internado em estado gravíssimo.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Cinco, bairro Novo Buritizeiro, pela manhã. O casal havia passado a noite anterior em um bar, onde discutiu após consumir bebidas alcoólicas.