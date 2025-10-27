Poeta Sandro Maks morre em SJC; artista deixou 3 filhos

O poeta e ativista cultural Sandro Maks, que atuava em projetos sociais na periferia, morreu em São José dos Campos, após lutar contra um câncer. Ele deixou três filhos. O sepultamento aconteceu no último dia 13.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por meio da poesia social, Sandro fez da palavra um instrumento de transformação social, levando mensagens de esperança, empatia e amor. Com uma trajetória marcada por projetos como Reggae Vive e Cartas Perdidas, Maks acreditava que a poesia tinha o poder de curar.