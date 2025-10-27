27 de outubro de 2025
POETA SOCIAL

Poeta Sandro Maks morre em SJC; artista deixou 3 filhos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Sandro (direita), ao lado do rapper GerMano César
Sandro (direita), ao lado do rapper GerMano César

O poeta e ativista cultural Sandro Maks, que atuava em projetos sociais na periferia, morreu em São José dos Campos, após lutar contra um câncer. Ele deixou três filhos. O sepultamento aconteceu no último dia 13.

Por meio da poesia social, Sandro fez da palavra um instrumento de transformação social, levando mensagens de esperança, empatia e amor. Com uma trajetória marcada por projetos como Reggae Vive e Cartas Perdidas, Maks acreditava que a poesia tinha o poder de curar.

Ele também participou de coletâneas de rap nacional e livros de poesia, sempre com a mesma proposta: usar a arte para conectar e transformar. Para ele, a palavra era ponte — não arma.

Nos últimos meses, Sandro enfrentava com coragem uma batalha contra o câncer. Passou por cirurgia, mas o tratamento não teve sucesso. Mesmo debilitado, manteve o espírito sereno e o olhar poético diante da vida.

 “Ele não escrevia apenas poesia — ele vivia poesia”, disse rapper GerMano César, um dos amigos próximos, emocionado. “Quem planta poesia não morre — floresce na eternidade”, completou.

