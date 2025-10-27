Hospital Regional no Vale: 55 cargos com salário de até R$ 9 mil

O Hospital Regional do Circuito da Fé e Vale Histórico, localizado em Cruzeiro, abriu processo seletivo público para a formação de cadastro reserva e futuras contratações em 55 funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.680,00 a R$ 9.268,86.
O edital foi publicado pelo ISG (Instituto Sócrates Guanaes), entidade responsável pela gestão da unidade hospitalar, que será referência em urgência, emergência e especialidades de alta complexidade para 17 municípios do Vale Histórico e Vale do Paraíba.
As inscrições começaram nesta segunda-feira (28) e seguem até o dia 2 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site do ISG (clique aqui). O teste online estará disponível até 5 de novembro.
O edital detalha oportunidades em diferentes setores, abrangendo desde funções operacionais até especialidades médicas. Os cargos foram divididos conforme o nível de escolaridade exigido (veja abaixo).
Processo seletivo.
O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico, prova de informática e etapas online, além de entrevista coletiva ou em grupo presencial. Todas as fases são classificatórias e eliminatórias.
Os candidatos aprovados serão classificados em cadastro reserva e poderão ser chamados conforme a demanda de inauguração e operação do hospital.
A publicação dos resultados finais e da listagem do cadastro reserva poderá ser conferida no site do ISG a partir do dia 2 de dezembro de 2025.
Entre os requisitos, os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir formação e registro profissional compatíveis com o cargo e estar disponível para trabalhar em turnos ou escala hospitalar (12×36, 6×1 ou 5×2).
Hospital Regional.
O Hospital Regional do Circuito da Fé e Vale Histórico é um investimento de R$ 142 milhões do Governo do Estado de São Paulo. A unidade terá 210 leitos, sendo 40 de UTI, além de serviços de hemodiálise, reabilitação física, neurocirurgia e psiquiatria.
O hospital atenderá cerca de 454 mil pessoas de 17 cidades: Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Roseira, Potim, Silveiras, Lavrinhas, Piquete, Cunha, Queluz, Bananal, Arapeí, São José do Barreiro e Areias.
O Hospital Regional de Cruzeiro faz parte de um projeto do Governo do Estado para descentralizar o atendimento de alta complexidade, reduzindo a dependência de hospitais de Taubaté e São José dos Campos.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a nova unidade será referência em urgência e emergência e ajudará a desafogar os atendimentos de toda a região do Vale Histórico.
SERVIÇO
Período de inscrição: 28 de outubro a 2 de novembro
Provas: online até 5 de novem,bro
Local: Cruzeiro (SP)
Organização: ISG (Instituto Sócrates Guanaes)
Site: ISG (clique aqui)
Regime de contratação: CLT
Cargos e Salários – Processo Seletivo Hospital Regional do Vale Histórico