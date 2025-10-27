Hospital Regional no Vale: 55 cargos com salário de até R$ 9 mil

O Hospital Regional do Circuito da Fé e Vale Histórico, localizado em Cruzeiro, abriu processo seletivo público para a formação de cadastro reserva e futuras contratações em 55 funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.680,00 a R$ 9.268,86.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O edital foi publicado pelo ISG (Instituto Sócrates Guanaes), entidade responsável pela gestão da unidade hospitalar, que será referência em urgência, emergência e especialidades de alta complexidade para 17 municípios do Vale Histórico e Vale do Paraíba.