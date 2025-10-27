Concurso da educação em Jacareí tem salários de até R$ 4,4 mil

Jacareí abriu um processo seletivo na Educação para 2026, que visa à contratação temporária de professores, agentes de desenvolvimento infantil (ADI) e agentes de apoio escolar (AAE) para atuação no próximo ano letivo. O edital foi publicado com regras detalhadas sobre inscrições, etapas e exigências legais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Contexto e objetivo do edital

O processo tem caráter temporário, destinado à formação de cadastro reserva para substituições, afastamentos e licenças na rede municipal de ensino.