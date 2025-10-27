Concurso da educação em Jacareí tem salários de até R$ 4,4 mil

Jacareí abriu um processo seletivo na Educação para 2026, que visa à contratação temporária de professores, agentes de desenvolvimento infantil (ADI) e agentes de apoio escolar (AAE) para atuação no próximo ano letivo. O edital foi publicado com regras detalhadas sobre inscrições, etapas e exigências legais.
Contexto e objetivo do edital
O processo tem caráter temporário, destinado à formação de cadastro reserva para substituições, afastamentos e licenças na rede municipal de ensino.
A medida reforça o quadro da Secretaria Municipal de Educação, assegurando continuidade pedagógica e cobertura de turmas em toda a cidade.
A vigência do certame é de 1 ano, prorrogável por igual período. A convocação dos aprovados seguirá a ordem de classificação, mediante necessidade administrativa.
Cargos, requisitos e salários
O edital contempla diferentes áreas de atuação, com oportunidades para quem possui ensino médio completo ou licenciatura reconhecida pelo MEC.
Entre os cargos estão Agente de Desenvolvimento Infantil, Agente de Apoio Escolar, Professor de Arte, Professor de Educação Física, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Infantil e Professor de Ensino Fundamental.
Todos os cargos possuem vínculo regido por contrato temporário, com jornada definida e remuneração conforme o plano de cargos da rede municipal.
Para agentes, o salário é de R$ 2.307,02, para professores, a remuneração é de R$ 3.652,72, já para professor de educação infantil, os vencimentos são de R$ 4.383,25.
Período de inscrições e forma de participação
As inscrições devem ser realizadas até 2 de novembro de 2025, até 21 h, exclusivamente pelo site www.publiconsult.com.br.
O candidato precisa acessar o Painel do Candidato, criar cadastro (caso ainda não tenha), preencher o formulário e gerar o boleto de pagamento.
O prazo final para quitação é 3 de novembro, até 16 h.
O sistema eletrônico é o único canal válido; a Prefeitura não receberá inscrições presenciais nem por e-mail.
Etapas e estrutura do processo seletivo
O processo seletivo Educação Jacareí 2025 tem duas fases principais:
-
Prova Objetiva – caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
Prova de Títulos – caráter classificatório, exclusiva para professores.
Prova objetiva
A prova será composta por 25 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:
-
Língua Portuguesa – 8 questões (peso 1)
Matemática e Raciocínio Lógico – 7 questões (peso 1)
Conhecimentos Específicos – 10 questões (peso 2)
A pontuação máxima é de 100 pontos, e só serão classificados os candidatos que atingirem mínimo de 50 pontos.
Data e horários das provas
A prova objetiva está prevista para 30 de novembro de 2025 (domingo), aplicada em três períodos conforme a função desejada, às 8h, 12h ou 16h.
O local definitivo da prova será divulgado no edital de convocação, publicado no portal da Publiconsult, no site oficial da Prefeitura (jacarei.sp.gov.br/transparencia-prefeitura) e no Boletim Oficial do Município.
Prova de títulos para docentes
Os candidatos às funções de professor poderão apresentar títulos acadêmicos, conforme pontuação abaixo:
-
Especialização (pós-graduação lato sensu) – 1 ponto
-
Mestrado – 2 pontos
-
Doutorado – 3 pontos
Os títulos deverão ser anexados durante o período indicado no edital de convocação e enviados em formato PDF.
Participação de pessoas com deficiência
O edital reserva 10 % das futuras contratações para candidatos PcD, conforme o Decreto Federal 3.298/1999.
O interessado deverá encaminhar laudo médico original ou cópia autenticada (emitido há até 1 ano, contendo CID da deficiência) pelos Correios até 30 de outubro de 2025.
É possível solicitar tempo adicional de até 1 hora para realização da prova, mediante justificativa médica específica.
Pedidos devem ser feitos até o fim do período de inscrição.
Documentos e exigências para contratação
Além da escolaridade mínima, o candidato convocado deverá comprovar:
-
Idade mínima de 18 anos;
-
Quitação eleitoral e, se aplicável, militar;
Aptidão médica e psicológica;
Ausência de antecedentes criminais;
Regularidade no CPF e demais cadastros públicos.
Todos os contratados estarão sujeitos às regras da Lei Municipal 4.550/2001, com atribuições definidas pela Secretaria Municipal de Educação.
Critérios de classificação e desempate
Em caso de empate na nota final, serão aplicados, sucessivamente:
-
Maior pontuação em Conhecimentos Específicos;
Maior idade;
Persistindo o empate, sorteio público sob fiscalização da comissão organizadora.
A classificação final será publicada no Boletim Oficial do Município e no portal da Publiconsult.
Vigência e convocações
A validade do processo é de 1 ano, contado da homologação, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. A aprovação não garante contratação imediata, mas habilita o candidato a ser chamado conforme a necessidade da rede.
As convocações ocorrerão sempre por editais oficiais, divulgados nos canais de comunicação da Prefeitura e no site da organizadora.
Serviço ao candidato
-
Período de inscrição: até 02/11/2025 (até 21 h)
Pagamento: até 03/11 (16 h)
Prova objetiva: 30/11/2025
Local: Jacareí (SP)
Taxas: R$ 9,38 ou R$ 9,49
Organizadora: Publiconsult Concursos
Divulgação oficial: Boletim Oficial de Jacareí