Frente fria avança e temperatura cai em São José; veja quando

A chegada de uma nova frente fria deve mudar o clima no Vale do Paraíba nesta última semana de outubro. Após o calor do fim de semana, a previsão é de tempo fechado, pancadas de chuva e queda nas temperaturas entre esta segunda-feira (27) e sexta-feira (31).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o sistema avança pela divisa de São Paulo com o Paraná até a noite desta segunda, estendendo-se pela costa da região Sudeste.