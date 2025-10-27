27 de outubro de 2025
FRIO

Frente fria avança e temperatura cai em São José; veja quando

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Frio deve voltar ao Vale
Frio deve voltar ao Vale

A chegada de uma nova frente fria deve mudar o clima no Vale do Paraíba nesta última semana de outubro. Após o calor do fim de semana, a previsão é de tempo fechado, pancadas de chuva e queda nas temperaturas entre esta segunda-feira (27) e sexta-feira (31).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o sistema avança pela divisa de São Paulo com o Paraná até a noite desta segunda, estendendo-se pela costa da região Sudeste.

O Inmet emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em todas as cidades do Vale. O aviso é válido entre as 9h16 desta segunda (27) e 10h de terça (28), com previsão de precipitação entre 20 e 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h. O órgão também alerta para o baixo risco de alagamentos, queda de galhos e descargas elétricas.

São José dos Campos.

Segunda (27): céu com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 31°C e mínima de 16°C, com queda acentuada a partir da noite.

Terça (28): tempo nublado e chuvoso durante todo o dia. Máxima de 24°C e mínima de 17°C.

Quarta (29): previsão de chuva e trovoadas isoladas, com temperaturas estáveis, variando entre 17°C e 24°C.

Quinta (30): o ar frio ganha força. Mínima de 13°C e máxima de 20°C, sob céu nublado e chuvas persistentes.

Sexta (31): o tempo segue instável, com pancadas de chuva e ligeira elevação nas temperaturas — mínima de 13°C e máxima de 20°C.

A tendência, segundo os meteorologistas, é de que o fim de outubro seja marcado por tempo úmido e temperaturas amenas, encerrando a sequência de dias quentes que predominaram na região desde o início do mês.

