27 de outubro de 2025
PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso com arma e munições em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
Divulgação
Arma apreendida em Caraguatatuba
Arma apreendida em Caraguatatuba

Policiais da equipe de Rádio Patrulhamento da Polícia Militar em Caraguatatuba prenderam um homem de 38 anos e apreenderam uma arma de fogo na madrugada de segunda-feira (27).

O homem portava uma arma modelo PT G2C Taurus cal 9mm com 13 munições intactas.

Ele foi conduzido ao Distrito Policial Central, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo e à disposição da Justiça.

