Homem é preso com arma e munições em Caraguatatuba

Policiais da equipe de Rádio Patrulhamento da Polícia Militar em Caraguatatuba prenderam um homem de 38 anos e apreenderam uma arma de fogo na madrugada de segunda-feira (27).

O homem portava uma arma modelo PT G2C Taurus cal 9mm com 13 munições intactas.

