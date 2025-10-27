Trabalhadores da Sonaca entram no 5º dia de greve em São José

Os metalúrgicos da empresa Sonaca entraram no quinto dia de greve, nesta segunda-feira (27), por reajuste salarial. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, a produção permanece paralisada na fábrica da cidade.

A Sonaca é uma fornecedora da Embraer, localizada na zona sul de São José dos Campos, e emprega cerca de 850 pessoas. A empresa produz peças aeronáuticas para diversas empresas.