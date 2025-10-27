27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Prefeitura de Potim abre concurso com salários de até R$ 8.497,74

Por Luyse Camargo | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Prefeitura de Potim tem 60 vagas em Concurso Público
Prefeitura de Potim tem 60 vagas em Concurso Público

A Prefeitura Municipal de Potim divulgou abertura de Concurso Público para preenchimento de 60 vagas, além de cadastro reserva. São 55 cargos diferentes com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 8.497,74 mais adicionais para transporte e alimentação.

Entre os cargos oferecidos estão de Agente Operacional, Cozinheiro, Encanador, Motorista, Operador de Máquinas, Padeiro, Pedreiro, Agente Administrativo, Fiscal de Obras, Fiscal Tributário, Diretor de Escola, Nutricionista, Médicos, Procurador Jurídico, Professores, dentre outros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Concurso Público contará com provas objetivas para todas as funções, sendo que algumas, conforme edital, exigirão ainda avaliaçao prática e discursiva. As provas serão aplicadas em 7 de dezembro de 2025.

As inscrições podem ser realizadas até dia 17 de novembro de 2025 pelo link www.avancasp.org.br, mediante pagamento da taxa que varia de R$50 a R$ 88. No site também é possível baixar o edital completo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários