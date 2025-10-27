Prefeitura de Potim abre concurso com salários de até R$ 8.497,74

A Prefeitura Municipal de Potim divulgou abertura de Concurso Público para preenchimento de 60 vagas, além de cadastro reserva. São 55 cargos diferentes com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 8.497,74 mais adicionais para transporte e alimentação.

Entre os cargos oferecidos estão de Agente Operacional, Cozinheiro, Encanador, Motorista, Operador de Máquinas, Padeiro, Pedreiro, Agente Administrativo, Fiscal de Obras, Fiscal Tributário, Diretor de Escola, Nutricionista, Médicos, Procurador Jurídico, Professores, dentre outros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp