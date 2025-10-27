Prefeitura de Potim abre concurso com salários de até R$ 8.497,74

A Prefeitura Municipal de Potim divulgou abertura de Concurso Público para preenchimento de 60 vagas, além de cadastro reserva. São 55 cargos diferentes com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 8.497,74 mais adicionais para transporte e alimentação.
Entre os cargos oferecidos estão de Agente Operacional, Cozinheiro, Encanador, Motorista, Operador de Máquinas, Padeiro, Pedreiro, Agente Administrativo, Fiscal de Obras, Fiscal Tributário, Diretor de Escola, Nutricionista, Médicos, Procurador Jurídico, Professores, dentre outros.
O Concurso Público contará com provas objetivas para todas as funções, sendo que algumas, conforme edital, exigirão ainda avaliaçao prática e discursiva. As provas serão aplicadas em 7 de dezembro de 2025.
As inscrições podem ser realizadas até dia 17 de novembro de 2025 pelo link www.avancasp.org.br, mediante pagamento da taxa que varia de R$50 a R$ 88. No site também é possível baixar o edital completo.