Homem atropelado e morto em São José é identificado pela polícia

Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro na madrugada de sábado (25) na rua Rio Tibagi, no Jardim Pararangaba, em São José dos Campos. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas civis municipais passavam pelo local e encontraram a vítima, Charles Ramos Vanir de Faria, de 32 anos, gravemente ferido. Eles acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte no local.