27 de outubro de 2025
MORTE

Homem atropelado e morto em São José é identificado pela polícia

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem foi morto atropelado
Homem foi morto atropelado

Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro na madrugada de sábado (25) na rua Rio Tibagi, no Jardim Pararangaba, em São José dos Campos. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas civis municipais passavam pelo local e encontraram a vítima, Charles Ramos Vanir de Faria, de 32 anos, gravemente ferido. Eles acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte no local.

A motorista do veículo, de 35 anos, relatou à Polícia Civil que o pedestre atravessou repentinamente a via, sem observar o tráfego, o que impossibilitou a frenagem a tempo de evitar a colisão. Uma testemunha confirmou que a vítima era conhecida na região e apresentava dificuldades de audição e fala, frequentemente atravessando a rua sem atenção.

A condutora também informou que havia consumido vinho cerca de três horas antes do acidente, durante um jantar na casa de amigos, mas negou estar embriagada. Segundo o documento, ela se mostrou bastante abalada e afirmou ter prestado socorro, acionando o resgate imediatamente após o impacto.

O veículo, um Peugeot 206 preto, foi periciado no local. A perícia técnica e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados, e exames foram requisitados tanto para a vítima quanto para a motorista. O laudo do IML confirmou posteriormente que a motorista não estava alcoolizada no momento do acidente.

Após os procedimentos, o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos e encaminhado à delegacia responsável pela área para continuidade das investigações.

