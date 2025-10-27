Homens de moto tentam matar dupla em carro no Vale; polícia apura

Uma tentativa de duplo homicídio em Jacareí é investigada pela Polícia Civil. Os autores fugiram de motocicleta. O crime ocorreu na noite de domingo (26), perto da rotatória no Parque dos Príncipes. Uma vítima foi transferida à Santa Casa e a outra deixou a UPA antes da chegada da polícia.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois homens foram alvejados por disparos efetuados por dois autores em uma motocicleta. As vítimas estavam ligadas a um automóvel Vectra prata, ainda não localizado.
O atendimento aos feridos ocorreu na UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz. Um deles permaneceu no local e foi transferido à Santa Casa, com ferimento por arma de fogo no braço, consciente e estável. O outro deixou a unidade por conta própria, mesmo ferido na cabeça.
O caso foi registrado como homicídio tentado e encaminhado à Central de Polícia Judiciária.
A primeira vítima é um homem de 29 anos, que foi atendido na UPA e posteriormente transferido à Santa Casa, com ferimento por projétil no membro superior. Ele relatou ter sido atingido por dois autores em motocicleta nas imediações da rotatória da avenida Dom Pedro 1º.
A outra vítima é um homem de 27 anos, que deu entrada na UPA e evadiu-se antes da formalização do atendimento policial, mesmo ferido na região da cabeça. A condição clínica no momento da evasão permitia a locomoção.
A Polícia Militar foi acionada via Copom e, na apuração com profissionais de saúde, verificou a situação distinta de cada vítima. A equipe do plantão expediu requisição ao IML (Instituto Médico Legal) para a vítima hospitalizada e colheu oitiva na unidade de saúde.
O modo de execução foi por meio de disparos feitos por dupla em motocicleta contra ocupantes ligados a um Vectra prata. Os autores seguem não identificados e sem características informadas até o momento.
A Polícia Civil expediu pedido de exame ao IML, fez oitiva da vítima hospitalizada e encaminhamento do caso à CPJ de Jacareí para investigação. Serão feitas coletas de imagens de câmeras no entorno da rotatória e da avenida Dom Pedro 1º, além de busca por testemunhas adicionais que tenham visto a moto e a rota de fuga.
A Polícia Civil busca identificar a dupla em motocicleta envolvida nos disparos e localizar o Vectra prata citado no relato da vítima. Informações que ajudem a esclarecer a autoria e a rota de fuga podem ser repassadas de forma anônima aos canais oficiais da Polícia Civil e Polícia Militar.