Homens de moto tentam matar dupla em carro no Vale; polícia apura

Uma tentativa de duplo homicídio em Jacareí é investigada pela Polícia Civil. Os autores fugiram de motocicleta. O crime ocorreu na noite de domingo (26), perto da rotatória no Parque dos Príncipes. Uma vítima foi transferida à Santa Casa e a outra deixou a UPA antes da chegada da polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois homens foram alvejados por disparos efetuados por dois autores em uma motocicleta. As vítimas estavam ligadas a um automóvel Vectra prata, ainda não localizado.