AGU tira do ar página que vendia item erótico com apelo infantil

A AGU (Advocacia-Geral da União), por meio da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, removeu da plataforma Aliexpress um anúncio de produto erótico com apelo infantil. A página foi retirada do ar após notificação extrajudicial alertando sobre a ilegalidade da publicidade.

A notificação ressaltou que o anúncio estava acessível sem verificação de maioridade e sem observar medidas mínimas de proteção.

