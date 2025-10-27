AGU tira do ar página que vendia item erótico com apelo infantil

A AGU (Advocacia-Geral da União), por meio da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, removeu da plataforma Aliexpress um anúncio de produto erótico com apelo infantil. A página foi retirada do ar após notificação extrajudicial alertando sobre a ilegalidade da publicidade.
A notificação ressaltou que o anúncio estava acessível sem verificação de maioridade e sem observar medidas mínimas de proteção.
A ação faz parte do combate à adultização e erotização infantil, visando um ambiente digital seguro para crianças e adolescentes, considerando abusiva a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento dos menores.
Além da retirada do anúncio, a plataforma foi orientada a reforçar bloqueios de acesso e alertas para itens impróprios, exigindo confirmação de idade antes da exibição e compra, além da classificação por faixa etária e remoção de imagens de menores em publicidades similares.