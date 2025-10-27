Governo paga auxílio para pacientes em radioterapia na rede SUS

Pacientes que fazem tratamento com radioterapia por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) e que precisam viajar para realizar as sessões poderão requerer auxílio do governo para custos com transporte, hospedagem e alimentação. O Ministério da Saúde anunciou o pagamento R$ 150 para o transporte e mais R$ 150 por dia para as despesas com estadia.

Ainda não foram divulgadas as formas de requisição do benefício e nem quando passará a vigorar nacionalmente.

