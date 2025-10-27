Governo paga auxílio para pacientes em radioterapia na rede SUS

Pacientes que fazem tratamento com radioterapia por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) e que precisam viajar para realizar as sessões poderão requerer auxílio do governo para custos com transporte, hospedagem e alimentação. O Ministério da Saúde anunciou o pagamento R$ 150 para o transporte e mais R$ 150 por dia para as despesas com estadia.
Ainda não foram divulgadas as formas de requisição do benefício e nem quando passará a vigorar nacionalmente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O benefício deve atingir 40% dos pacientes da rede, que viajam em média 145 km por conta da falta do recurso nos bairros em que residem. Além disso, serão destinados R$ 156 milhões anuais para ampliação de atendimentos oncológicos e as unidades de saúde receberão um incentivo financeiro com repasse progressivo de recursos por procedimento. O repasse visa estimular o uso máximo da capacidade dos equipamentos e reduzir a espera.
Outra medida do Ministério foi a transferência da responsabilidade pela aquisição de medicamentos de alto custo para a União, com expectativa de redução de preços de até 60% para negociações em escala nacional e anunciou a criação de centros regionais de diluição de medicamentos oncológicos para reduzir desperdícios.
Essas novidades fazem parte de uma série de iniciativas voltadas ao paciente oncológico no âmbito do programa Agora Tem Especialistas, que conta com um investimento anual de R$ 2,4 bilhões.