TRÂNSITO

Nova lei para condução de ciclomotores começa a valer em 2026

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ciclomotores deverão ser emplacados e condutores habilitados
A partir de 1º de janeiro de 2026, o Brasil adotará regras mais rigorosas para a condução de ciclomotores, veículos de duas ou três rodas com potência de até 4 mil watts e velocidade máxima limitada a 50 km/h.

As exigências envolvem habilitação, uso de equipamentos de segurança e emplacamento.

Entre janeiro e agosto de 2025, as vendas de ciclomotores no país cresceram 32% e em São Paulo, 72%, de forma que a regulamentação se faz necessária para a promoção de trânsito mais seguro e organizado, facilitando também a fiscalização e reduzindo o risco de acidentes.

Novas regras

Condutores precisarão de habilitação específica, na categoria A da atual CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou a ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor). Além disso, o veículo deverá ser emplacado e o uso de capacete será obrigatório tanto para quem conduz quanto para os passageiros.

Visando maior segurança e organização urbana, os veículos estarão proibidos de circular em ciclovias, ciclofaixas e calçadas.

Quem não cumprir as novas determinações a partir de 2026 estará sujeito a multa e apreensão do veículo, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os proprietários e condutores têm até 31 de dezembro de 2025 para se adequarem às normas.

