Nova lei para condução de ciclomotores começa a valer em 2026

A partir de 1º de janeiro de 2026, o Brasil adotará regras mais rigorosas para a condução de ciclomotores, veículos de duas ou três rodas com potência de até 4 mil watts e velocidade máxima limitada a 50 km/h.

As exigências envolvem habilitação, uso de equipamentos de segurança e emplacamento.

