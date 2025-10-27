Homem é morto com cabo de enxada no Vale em briga por ferramenta

Um homem foi morto com cabo de enxada em Taubaté por causa de briga por ferramentas. A Polícia Civil de Taubaté investiga o homicídio ocorrido por volta das 15h54 de domingo (26) na rua José Benedito Fabiano, bairro Barranco/Vila Albina.

A vítima, de 48 anos, morreu após ser agredida com um pedaço de madeira, possivelmente um cabo de enxada. O autor, de 36 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e confessou o crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Plantão em Taubaté como homicídio qualificado. O suspeito permanece custodiado, após a autoridade policial determinar prisão em flagrante e pedir a conversão da mesma em preventiva, citando a gravidade do delito e a necessidade de garantir a ordem pública.