Obras da Sabesp interditam via em Caçapava

A Sabesp inicia nesta segunda-feira (27) obras na rede de abastecimento de água do município de Caçapava, o que resultará na interdição de uma via importante da cidade. A rua Barreto Leme será totalmente interditada a partir das 9h, sem previsão de horário de liberação.
Como rotas alternativas, há saídas pelo bairro Jardim Maria Cândida, pela Rodovia Presidente Dutra ou pela marginal oposta (Jequitibá). O acesso à Nova Caçapava pode ser feito pela avenida Vereador Altomir Spinelli, Estrada Velha Caçapava/Taubaté e avenida Wilson Ferreira Diniz.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O local das obras contará com sinalização específica para orientar os condutores. A administração municipal pede que os motoristas redobrem a atenção e planejem seus trajetos com antecedência para evitar transtornos.