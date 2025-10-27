27 de outubro de 2025
MANUTENÇÃO

Obras da Sabesp interditam via em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google Maps
Rua Barreto Lima será interditada para obras da Sabesp
A Sabesp inicia nesta segunda-feira (27) obras na rede de abastecimento de água do município de Caçapava, o que resultará na interdição de uma via importante da cidade. A rua Barreto Leme será totalmente interditada a partir das 9h, sem previsão de horário de liberação.

Como rotas alternativas, há saídas pelo bairro Jardim Maria Cândida, pela Rodovia Presidente Dutra ou pela marginal oposta (Jequitibá). O acesso à Nova Caçapava pode ser feito pela avenida Vereador Altomir Spinelli, Estrada Velha Caçapava/Taubaté e avenida Wilson Ferreira Diniz.

O local das obras contará com sinalização específica para orientar os condutores. A administração municipal pede que os motoristas redobrem a atenção e planejem seus trajetos com antecedência para evitar transtornos.

