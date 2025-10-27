Museu em Pinda ganha experiência em realidade virtual

O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro 1º e Dona Leopoldina, em Pindamonhangaba, oferecerá uma experiência imersiva entre os dias 31 de outubro e 9 de novembro. O público terá à disposição óculos VR (Realidade Virtual) para explorar digitalmente o edifício, conhecendo detalhes históricos e arquitetônicos de forma interativa.

A iniciativa faz parte do projeto “Observando a paisagem, preservando e ressignificando o patrimônio histórico no Vale do Paraíba e Litoral Norte”, que tem como objetivo preservar e valorizar patrimônios culturais nas cidades de Pindamonhangaba, São José dos Campos, Ilhabela e Paraibuna, utilizando tecnologia de escaneamento 3D LIDAR para criar as experiências em realidade virtual.

