TECNOLOGIA

Museu em Pinda ganha experiência em realidade virtual

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Experiência com óculos VR será oferecida entre 31 de outubro e 9 de novembro
Experiência com óculos VR será oferecida entre 31 de outubro e 9 de novembro

O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro 1º e Dona Leopoldina, em Pindamonhangaba, oferecerá uma experiência imersiva entre os dias 31 de outubro e 9 de novembro. O público terá à disposição óculos VR (Realidade Virtual) para explorar digitalmente o edifício, conhecendo detalhes históricos e arquitetônicos de forma interativa.

A iniciativa faz parte do projeto “Observando a paisagem, preservando e ressignificando o patrimônio histórico no Vale do Paraíba e Litoral Norte”, que tem como objetivo preservar e valorizar patrimônios culturais nas cidades de Pindamonhangaba, São José dos Campos, Ilhabela e Paraibuna, utilizando tecnologia de escaneamento 3D LIDAR para criar as experiências em realidade virtual.

Além da experiência presencial com os óculos, o projeto disponibiliza uma visita virtual online, ampliando o acesso ao patrimônio histórico da cidade para qualquer lugar.

O Museu funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, e o acesso à visita online pode ser feito pelo site Patrimônio Vivo (clique aqui).

