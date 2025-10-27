MP investiga caso de bebê descoberto vivo antes do sepultamento

O Ministério Público do Acre cobra explicações da Secretaria de Estado de Saúde sobre o caso de um recém-nascido que chegou a ser declarado morto na noite de sexta-feira (24) e, mais de dez horas depois, foi descoberto vivo pela família, pouco antes do enterro.

Segundo a pasta da Saúde, ele era "prematuro extremo", com 24 semanas, e estava sem sinais vitais após o parto normal, na noite de sexta-feira (24), na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.