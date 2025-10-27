Homem é preso após danificar veículo e ameaçar a ex-companheira

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por ameaçar a ex-companheira, de 26 anos, na rua Agenor Guarani, no bairro Figueira, em Guaratinguetá.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi até a casa do padrasto da vítima, onde ela estava, e a ameaçou de agressão.