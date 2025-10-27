Homem é preso após danificar veículo e ameaçar a ex-companheira

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por ameaçar a ex-companheira, de 26 anos, na rua Agenor Guarani, no bairro Figueira, em Guaratinguetá.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi até a casa do padrasto da vítima, onde ela estava, e a ameaçou de agressão.
Ainda conforme as informações da polícia, o homem danificou um veículo e ofendeu a ex-companheira com xingamentos. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência.
O suspeito foi encaminhado à delegacia onde permaneceu preso, após o não pagamento da fiança. O caso foi registrado como difamação, violência doméstica, ameaça e dano na Delegacia Seccional de Guaratinguetá.