27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
PRESO NO VALE

Homem é preso após danificar veículo e ameaçar a ex-companheira

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por ameaçar a ex-companheira, de 26 anos, na rua Agenor Guarani, no bairro Figueira, em Guaratinguetá.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi até a casa do padrasto da vítima, onde ela estava, e a ameaçou de agressão.

Ainda conforme as informações da polícia, o homem danificou um veículo e ofendeu a ex-companheira com xingamentos. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência.

O suspeito foi encaminhado à delegacia onde permaneceu preso, após o não pagamento da fiança. O caso foi registrado como difamação, violência doméstica, ameaça e dano na Delegacia Seccional de Guaratinguetá.

