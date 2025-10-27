27 de outubro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Homem foge e companheira é presa por tráfico em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde de domingo (26), em Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião. A ação foi realizada por policiais civis do 2º Distrito Policial da cidade, que patrulhavam a região da Praça Pôr do Sol.

A equipe policial abordou um casal em atitude suspeita em frente ao parque infantil, próximo à pista de skate. O homem, já conhecido pelas autoridades por antecedentes criminais, conseguiu fugir, deixando a companheira para trás.

Em busca pessoal, a polícia encontrou pinos de cocaína já embalados e prontos para a venda dentro da bolsa da mulher. Ela foi conduzida ao 2º DP e autuada em flagrante por tráfico de drogas.

O homem foi qualificado e também deverá responder pelo crime.

