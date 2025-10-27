Guará recebe acelerador linear para radioterapia a pacientes SUS

A Santa Casa de Guaratinguetá recebeu do Ministério da Saúde um acelerador linear para ampliar o acesso ao tratamento de pacientes com câncer no município. A ação integra o programa ‘Agora Tem Especialistas’ e conta com um investimento federal de R$ 13,1 milhões. O aparelho foi entregue na sexta-feira (24).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“O câncer é uma das maiores batalhas enfrentadas pelas famílias brasileiras. O compromisso do ministro Alexandre Padilha e do presidente Lula é claro: não deixar nenhum brasileiro sem tratamento. Com o programa Agora Tem Especialistas, estamos agindo para diminuir drasticamente o tempo de espera e, principalmente, garantir que seja um tratamento de ponta”, disse o diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto.
“A Santa Casa de Guaratinguetá dá um passo gigantesco com a entrega deste acelerador linear, elevando o padrão de cuidado não só para os moradores da cidade, mas para toda a região do Vale do Paraíba”, completou.
No âmbito do programa, já foram viabilizados a aquisição de 24 aceleradores lineares para diversos estados. A expectativa da pasta é entregar 121 novos aceleradores lineares até o fim de 2026.
A nova unidade terá capacidade de realizar 600 sessões de radioterapia por ano em oito horas de operação diária, com início de atendimento previsto para novembro de 2025. Trata-se da primeira solução de radioterapia na região do Vale Histórico Paulista, reforçando a interiorização do acesso a tratamentos de alta complexidade.
A Santa Casa é uma instituição privada sem fins lucrativos, que atende pacientes pelo SUS, convênios e particular, com 121 leitos distribuídos entre os setores de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Psiquiatria, Clínica Médico-Oncológica, Centro de Tratamento de Queimados e Unidade de Tratamento Intensivo.