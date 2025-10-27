Guará recebe acelerador linear para radioterapia a pacientes SUS

A Santa Casa de Guaratinguetá recebeu do Ministério da Saúde um acelerador linear para ampliar o acesso ao tratamento de pacientes com câncer no município. A ação integra o programa ‘Agora Tem Especialistas’ e conta com um investimento federal de R$ 13,1 milhões. O aparelho foi entregue na sexta-feira (24).

“O câncer é uma das maiores batalhas enfrentadas pelas famílias brasileiras. O compromisso do ministro Alexandre Padilha e do presidente Lula é claro: não deixar nenhum brasileiro sem tratamento. Com o programa Agora Tem Especialistas, estamos agindo para diminuir drasticamente o tempo de espera e, principalmente, garantir que seja um tratamento de ponta”, disse o diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto.