Turista segue desaparecido no mar em Ubatuba após 4 dias

O turista de 31 anos que se afogou na Praia Grande, em Ubatuba, no Litoral Norte, segue desaparecido após quatro dias de buscas realizada pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

De acordo com o boletim de ocorrência, dois amigos mineiros da cidade de Monte Sião (MG), que estavam passeando em Ubatuba, decidiram entrar no mar na última quinta-feira (23), mas foram levados pela correnteza e se afogaram.