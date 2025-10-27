Turista segue desaparecido no mar em Ubatuba após 4 dias

O turista de 31 anos que se afogou na Praia Grande, em Ubatuba, no Litoral Norte, segue desaparecido após quatro dias de buscas realizada pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
De acordo com o boletim de ocorrência, dois amigos mineiros da cidade de Monte Sião (MG), que estavam passeando em Ubatuba, decidiram entrar no mar na última quinta-feira (23), mas foram levados pela correnteza e se afogaram.
O protocolo do GBMar prevê quatro dias de buscas antes de encerrar os procedimentos, o que deve ocorrer no início dessa semana. As buscas podem ser retomadas a qualquer momento caso apareçam novos indícios da localização do turista.
João Carlos Céu Gonçalves, de 29 anos, chegou a ser resgatado pelas equipes de buscas, mas não resistiu e morreu devido ao afogamento. Ele foi retirado da água em parada cardiorrespiratória por um guarda-vidas. Uma equipe do Samu foi acionada e realizou manobras de reanimação por cerca de uma hora, mas ele não resistiu e morreu.
Já o turista mais velho, Lucas Antonio Lopes, de 31 anos, segue desaparecido até esse domingo (26). Até a última atualização da reportagem, ele ainda não havia sido encontrado e as buscas marítimas do GBMar seguiam sendo realizadas no litoral paulista.
Ainda de acordo com o GBMar, a suspeita é que os amigos tenham entrado no mar após consumirem bebidas alcoólicas.
"O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que banhistas evitem o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar no mar e respeitem sempre as orientações dos guarda-vidas, principalmente em praias com correntezas e ondulação forte, como é o caso da Praia Grande", divulgou o GBMar.