‘Cidade Proibida’ do PCC reúne os ‘generais’ da facção; veja mais

Conhecida como “Cidade Proibida”, a cúpula do Pcc (Primeiro Comando da Capital) abriga os “generais” da facção — criminosos com a mais alta patente da organização, responsável por movimentar bilhões de reais em drogas, armas e lavagem de dinheiro.

O termo, apesar de sugerir um local físico, não se refere a uma cidade, mas sim ao grupo que comanda o PCC em nível nacional, com decisões que afetam todas as suas ramificações dentro e fora dos presídios brasileiros.