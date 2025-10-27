Quem matou Maiara? Mãe de 3 filhos em SJC foi agredida até morrer

Mãe de três filhos, Maiara Maciel, de 25 anos, foi espancada até a morte. Quem matou a jovem, moradora de São José dos Campos?

O crime aconteceu há três anos, na virada de 2022 para 2023, e segue impune. A família cobra justiça. “Alguém tem que achar ele. Isso não pode ficar impune. Ele matou minha irmã”, disse a OVALE Dayane Cristiana, irmã de Maiara. A família afirma que a jovem foi morta pelo namorado.

