Quem matou Maiara? Mãe de 3 filhos em SJC foi agredida até morrer

Mãe de três filhos, Maiara Maciel, de 25 anos, foi espancada até a morte. Quem matou a jovem, moradora de São José dos Campos?
O crime aconteceu há três anos, na virada de 2022 para 2023, e segue impune. A família cobra justiça. “Alguém tem que achar ele. Isso não pode ficar impune. Ele matou minha irmã”, disse a OVALE Dayane Cristiana, irmã de Maiara. A família afirma que a jovem foi morta pelo namorado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Maiara foi espancada até a morte durante uma viagem a Caraguatatuba, no réveillon. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, identificado como José Roberto, o "Zé Loko", com quem ela mantinha um relacionamento havia cerca de quatro meses.
De acordo a família, ele chegou a ficar preso, mas foi posteriormente liberado pela Justiça e hoje está em local desconhecido.
Segundo o boletim de ocorrência, o casal teria discutido e brigado violentamente após o consumo de bebidas alcoólicas. Familiares afirmaram que as brigas eram frequentes e que o relacionamento era marcado por agressões e ciúmes.
Antes de morrer, Maiara chegou a acionar a Polícia Militar relatando as agressões. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a jovem desorientada e ferida. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levada ao hospital, mas não resistiu.
O laudo médico apontou que a causa da morte foi um edema cerebral decorrente das agressões. A família de Maiara pede justiça.