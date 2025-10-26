Jovem acusado de matar a própria mãe é achado morto e desfigurado

O jovem João Vitor, acusado de matar a própria mãe, Nádia Regina Silva Andrade, de 47 anos, foi encontrado morto e com o rosto desfigurado nesta quarta-feira (22), em uma área de mata na Comunidade Ouro Verde, no Distrito Industrial 2, zona Leste de Manaus (AM).
De acordo com a Polícia Militar, o corpo apresentava múltiplos sinais de espancamento, e testemunhas relataram que o rapaz teria sido agredido por populares, após ser reconhecido como o autor do assassinato da mãe, ocorrido no início da semana.
O crime que chocou a região aconteceu na casa da família, no bairro Gilberto Mestrinho, também na zona Leste da capital amazonense. Nádia Regina foi golpeada várias vezes com uma faca dentro de casa. O caso causou revolta entre os moradores, que chegaram a organizar buscas por João Vitor após o homicídio.
Segundo relatos, o jovem teria sido capturado por pessoas da comunidade, levado até a área de mata e espancado até a morte. O corpo foi removido pelo IML (Instituto Médico Legal), e o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.
As autoridades agora apuram as circunstâncias da morte de João Vitor, buscando identificar os responsáveis pelo possível linchamento.
A polícia reforçou que, mesmo diante da comoção causada pelo crime contra Nádia, ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos.