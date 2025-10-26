Jovem acusado de matar a própria mãe é achado morto e desfigurado

O jovem João Vitor, acusado de matar a própria mãe, Nádia Regina Silva Andrade, de 47 anos, foi encontrado morto e com o rosto desfigurado nesta quarta-feira (22), em uma área de mata na Comunidade Ouro Verde, no Distrito Industrial 2, zona Leste de Manaus (AM).

De acordo com a Polícia Militar, o corpo apresentava múltiplos sinais de espancamento, e testemunhas relataram que o rapaz teria sido agredido por populares, após ser reconhecido como o autor do assassinato da mãe, ocorrido no início da semana.