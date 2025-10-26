Após briga, mãe mata filha de 2 meses para se vingar do marido

Uma tragédia chocante abalou o país. Uma mulher de 26 anos foi denunciada pelo Ministério Público por matar a própria filha, de apenas dois meses de vida, para se vingar do companheiro após uma discussão. O crime brutal aconteceu no dia 13 de outubro, em Roraima, e o casal foi denunciado nesta quinta-feira (23).
De acordo com a denúncia, a bebê Melinda foi encontrada sem vida dentro de casa, com sinais de violência pelo corpo. As investigações apontam que a mãe asfixiou a criança com as próprias mãos, utilizando ainda um lençol e um travesseiro para consumar o crime.
Antes de cometer o assassinato, a mulher chegou a enviar mensagens ao marido, de 36 anos, ameaçando matar a filha. Em uma das trocas de mensagens, o homem teria dito que “poderiam morrer as duas”, demonstrando, segundo o MPRR, que sabia da intenção da companheira e nada fez para impedir.
“Trata-se de um crime de extrema brutalidade, que chocou não apenas pela violência empregada, mas pela frieza com que foi praticado. A vítima era uma criança indefesa, e por isso o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri para que os responsáveis respondam por seus atos perante a sociedade”, afirmou o promotor de Justiça Paulo André Trindade.
O Ministério Público denunciou os dois por homicídio qualificado, cometido por motivo torpe, de forma cruel e contra uma vítima indefesa. Caso a denúncia seja aceita pela Justiça, o casal responderá perante o Tribunal do Júri.
Os dois permanecem presos preventivamente enquanto o caso é analisado pela Justiça.