Após briga, mãe mata filha de 2 meses para se vingar do marido

Uma tragédia chocante abalou o país. Uma mulher de 26 anos foi denunciada pelo Ministério Público por matar a própria filha, de apenas dois meses de vida, para se vingar do companheiro após uma discussão. O crime brutal aconteceu no dia 13 de outubro, em Roraima, e o casal foi denunciado nesta quinta-feira (23).

De acordo com a denúncia, a bebê Melinda foi encontrada sem vida dentro de casa, com sinais de violência pelo corpo. As investigações apontam que a mãe asfixiou a criança com as próprias mãos, utilizando ainda um lençol e um travesseiro para consumar o crime.