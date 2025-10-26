Cidade do Vale vira refúgio do PCC, ostentação e influenciadores

A pequena e turística Igaratá, no Vale do Paraíba, conhecida pelas águas calmas e pela represa que atrai visitantes nos fins de semana, está no centro de uma investigação da Polícia Federal que revela uma faceta até então oculta: o município de pouco mais de 10 mil habitantes tornou-se refúgio para integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), influenciadores e funkeiros que ostentam luxo nas redes sociais.

O destino, antes procurado apenas por famílias em busca de lazer e tranquilidade, passou a abrigar mansões de luxo, lanchas e festas exibidas em clipes e perfis de influenciadores. Em meio a esse cenário de ostentação, a cidade virou alvo de investigações sobre lavagem de dinheiro, apostas ilegais e tráfico internacional de drogas.