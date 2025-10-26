Menino de 4 anos liga para polícia após mãe 'roubar' seu sorvete

Um menino de 4 anos surpreendeu a polícia de Mount Pleasant, em Wisconsin (EUA), ao ligar para o número de emergência 911 para fazer uma denúncia inusitada: ele afirmou que a mãe havia comido seu sorvete.

Durante a ligação, o pequeno reclamou ao atendente dizendo que “minha mamãe está sendo má” e pediu que os policiais fossem até sua casa para “pegar minha mamãe”. A mãe, assustada com a chamada, explicou que o filho havia pegado o telefone por conta própria e realizado a ligação sem seu consentimento.