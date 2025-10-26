Menino de 4 anos liga para polícia após mãe 'roubar' seu sorvete

Um menino de 4 anos surpreendeu a polícia de Mount Pleasant, em Wisconsin (EUA), ao ligar para o número de emergência 911 para fazer uma denúncia inusitada: ele afirmou que a mãe havia comido seu sorvete.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante a ligação, o pequeno reclamou ao atendente dizendo que “minha mamãe está sendo má” e pediu que os policiais fossem até sua casa para “pegar minha mamãe”. A mãe, assustada com a chamada, explicou que o filho havia pegado o telefone por conta própria e realizado a ligação sem seu consentimento.
Apesar da situação engraçada, uma equipe policial foi enviada ao local para verificar se havia algum problema. Ao chegarem, os agentes constataram que se tratava apenas de uma criança triste pela perda do sorvete — e ninguém estava em perigo.
No dia seguinte, em um gesto de bom humor, os policiais retornaram à residência com dois potes de sorvete com granulado para consolar o garoto. O caso rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando milhares de comentários divertidos e memes sobre o “crime do sorvete”.
O episódio ainda inspirou uma ação promocional da marca de sorvetes Tillamook, que criou uma “linha de emergência para furtos de sorvete”. A empresa distribuiu amostras gratuitas para os primeiros mil participantes que relataram situações parecidas.
Embora a história tenha rendido risadas, as autoridades locais aproveitaram o episódio para reforçar a importância de ensinar às crianças o uso correto dos serviços de emergência, evitando chamadas indevidas que possam atrasar o atendimento a casos realmente urgentes.