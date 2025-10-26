Menina de 5 anos joga irmão recém-nascido pela janela do prédio

Uma menina de 5 anos é investigada na Rússia por suspeita de matar o próprio irmão recém-nascido, de apenas 21 dias de vida, após jogá-lo pela janela do quarto andar do apartamento onde a família morava, na cidade de Vasilyevo.

O caso, inicialmente tratado como um acidente, passou a ser investigado como crime pelo Comitê Investigativo Russo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp