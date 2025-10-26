Menina de 5 anos joga irmão recém-nascido pela janela do prédio

Uma menina de 5 anos é investigada na Rússia por suspeita de matar o próprio irmão recém-nascido, de apenas 21 dias de vida, após jogá-lo pela janela do quarto andar do apartamento onde a família morava, na cidade de Vasilyevo.
O caso, inicialmente tratado como um acidente, passou a ser investigado como crime pelo Comitê Investigativo Russo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com as autoridades, a principal linha de investigação aponta que a menina teria agido movida por ciúmes do bebê, que vinha recebendo mais atenção dos pais. A tragédia ocorreu quando as duas crianças ficaram sozinhas em casa, situação que também está sendo apurada pela polícia.
Os pais são investigados por negligência, já que deixaram os filhos desacompanhados no apartamento. Segundo a legislação russa, se for comprovada omissão, a mãe poderá responder criminalmente.
O Comitê Investigativo informou que peritos estão colhendo depoimentos e analisando provas para esclarecer as circunstâncias exatas do caso.