TRAGÉDIA

Menina de 5 anos joga irmão recém-nascido pela janela do prédio

Por Da redação | Mundo
| Tempo de leitura: 1 min
Uma menina de 5 anos é investigada na Rússia por suspeita de matar o próprio irmão recém-nascido, de apenas 21 dias de vida, após jogá-lo pela janela do quarto andar do apartamento onde a família morava, na cidade de Vasilyevo.

O caso, inicialmente tratado como um acidente, passou a ser investigado como crime pelo Comitê Investigativo Russo.

De acordo com as autoridades, a principal linha de investigação aponta que a menina teria agido movida por ciúmes do bebê, que vinha recebendo mais atenção dos pais. A tragédia ocorreu quando as duas crianças ficaram sozinhas em casa, situação que também está sendo apurada pela polícia.

Os pais são investigados por negligência, já que deixaram os filhos desacompanhados no apartamento. Segundo a legislação russa, se for comprovada omissão, a mãe poderá responder criminalmente.

O Comitê Investigativo informou que peritos estão colhendo depoimentos e analisando provas para esclarecer as circunstâncias exatas do caso.

