Ex-promessa da Fórmula 1, piloto mata o próprio pai a facadas

O piloto espanhol Antolín González, de 23 anos, que chegou a ser apontado como promessa da Fórmula 1 e comparado ao compatriota Fernando Alonso, confessou ter matado o próprio pai, um empresário de 56 anos com o mesmo nome, a facadas. O crime aconteceu em 5 de julho, dentro de um galpão industrial da família, em Aranda de Duero, na província de Burgos, na Espanha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da imprensa espanhola, a vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos no pescoço. Após o crime, Antolín fugiu do local e foi preso horas depois pela polícia.