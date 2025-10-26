26 de outubro de 2025
CHOCANTE

Ex-promessa da Fórmula 1, piloto mata o próprio pai a facadas

Por Da redação | Mundo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O piloto espanhol Antolín González, de 23 anos
O piloto espanhol Antolín González, de 23 anos, que chegou a ser apontado como promessa da Fórmula 1 e comparado ao compatriota Fernando Alonso, confessou ter matado o próprio pai, um empresário de 56 anos com o mesmo nome, a facadas. O crime aconteceu em 5 de julho, dentro de um galpão industrial da família, em Aranda de Duero, na província de Burgos, na Espanha.

De acordo com informações da imprensa espanhola, a vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos no pescoço. Após o crime, Antolín fugiu do local e foi preso horas depois pela polícia.

Em depoimento, o jovem alegou legítima defesa, afirmando que o pai teria sacado uma faca de 15 centímetros durante uma discussão e o ameaçado. Segundo ele, a morte teria ocorrido durante uma luta corporal, quando acabou atingindo o empresário no pescoço.

As autoridades ainda não localizaram a faca usada no crime, mas o piloto afirmou estar cooperando com as investigações e indicou aos investigadores onde teria deixado a arma.

Antolín González ganhou destaque no automobilismo europeu por sua atuação nas categorias de base e chegou a ser considerado uma das maiores promessas da Espanha nas pistas, antes de abandonar temporariamente a carreira. O caso, que chocou o país, segue sob investigação da Guarda Civil espanhola.

