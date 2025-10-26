VEJA VÍDEO: Casal vai ao motel de patinete e vídeo viraliza

Um casal viralizou nas redes sociais após ser flagrado chegando de patinete elétrico a um motel de Natal (RN). O momento, capturado por câmeras de segurança, foi compartilhado na internet e rapidamente gerou uma enxurrada de comentários e memes bem-humorados.
Nas imagens, o casal aparece entrando no local em um único patinete, demonstrando bom humor e improviso. A cena inusitada chamou tanta atenção que o próprio motel entrou na brincadeira, publicando nas redes sociais a frase: “Não importa o transporte, importa a experiência.”
A situação aconteceu poucos dias após o lançamento oficial do serviço de patinetes elétricos em Natal, no último domingo (21). A novidade vem ganhando espaço entre os moradores pela praticidade — e agora, pela criatividade no uso.
Segundo informações da empresa responsável, caso o tempo de uso se esgote durante o trajeto ou enquanto o veículo estiver estacionado, o patinete trava automaticamente e precisa ser recolhido pelos funcionários.
O episódio virou assunto entre os natalenses, que brincaram sobre a “nova modalidade de transporte romântico” e destacaram como os patinetes já fazem parte do dia a dia da cidade — até em momentos mais... particulares