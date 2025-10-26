VEJA VÍDEO: Casal vai ao motel de patinete e vídeo viraliza

Um casal viralizou nas redes sociais após ser flagrado chegando de patinete elétrico a um motel de Natal (RN). O momento, capturado por câmeras de segurança, foi compartilhado na internet e rapidamente gerou uma enxurrada de comentários e memes bem-humorados.

Nas imagens, o casal aparece entrando no local em um único patinete, demonstrando bom humor e improviso. A cena inusitada chamou tanta atenção que o próprio motel entrou na brincadeira, publicando nas redes sociais a frase: “Não importa o transporte, importa a experiência.”