São José Basket perde para o Ourinhos e pega Campinas no playoff

O São José Basket perdeu por 82 a 75 para o Ourinhos na noite deste domingo (26), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, na última rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista.
Com esse resultado, a equipe joseense, sob comando do técnico Leandro Leal, fecha a fase de classificação em segundo lugar, com o Ourinhos na liderança. Nos playoffs, o time da região terão pela frente o Unimed Campinas.
O jogo
No primeiro quarto, o Ourinhos teve mais força ofensiva, aproveitou melhor e fechou o período com cinco pontos de frente sobre o São José: 24 a 19.
Depois, no segundo quarto, novamente os visitantes foram superiores, vencendo o período por 20 a 14. Nisso, abriu 11 pontos de vantagem sobre as joseenses no intervalo: 44 a 33.
Após o intervalo, o São José melhorou e tentou equilibrar mais a partida. Ainda assim, não conseguiu descontar e seguiu 11 pontos atrás: 63 a 52.
Nos dez minutos finais, o time da região melhorou e chegou a reduzir um pouco a diferença no placar. No entanto, não chegou a ameaçar o Ourinhos e teve a derrota em casa consumada.
Taubaté
Também neste domingo, o Taubaté venceu o lanterna Pró-Esporte de Campinas por 55 a 47, em casa, no ginásio da CTI, em Taubaté. Com isso, vai encarar o Ourinhos em sua primeira participação em uma fase de playoffs do Paulista Feminino.