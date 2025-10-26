26 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BASQUETE FEMININO

São José Basket perde para o Ourinhos e pega Campinas no playoff

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Léo Lenzi/Agência NTZ
São José Basket perde para o Ourinhos e pega Campinas no playoff
São José Basket perde para o Ourinhos e pega Campinas no playoff

O São José Basket perdeu por 82 a 75 para o Ourinhos na noite deste domingo (26), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, na última rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, a equipe joseense, sob comando do técnico Leandro Leal, fecha a fase de classificação em segundo lugar, com o Ourinhos na liderança. Nos playoffs, o time da região terão pela frente o Unimed Campinas.

O jogo

No primeiro quarto, o Ourinhos teve mais força ofensiva, aproveitou melhor e fechou o período com cinco pontos de frente sobre o São José: 24 a 19.

Depois, no segundo quarto, novamente os visitantes foram superiores, vencendo o período por 20 a 14. Nisso, abriu 11 pontos de vantagem sobre as joseenses no intervalo: 44 a 33.

Após o intervalo, o São José melhorou e tentou equilibrar mais a partida. Ainda assim, não conseguiu descontar e seguiu 11 pontos atrás: 63 a 52.

Nos dez minutos finais, o time da região melhorou e chegou a reduzir um pouco a diferença no placar. No entanto, não chegou a ameaçar o Ourinhos e teve a derrota em casa consumada.

Taubaté

Também neste domingo, o Taubaté venceu o lanterna Pró-Esporte de Campinas por 55 a 47, em casa, no ginásio da CTI, em Taubaté. Com isso, vai encarar o Ourinhos em sua primeira participação em uma fase de playoffs do Paulista Feminino.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários