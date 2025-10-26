São José Basket perde para o Ourinhos e pega Campinas no playoff

O São José Basket perdeu por 82 a 75 para o Ourinhos na noite deste domingo (26), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, na última rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista.

Com esse resultado, a equipe joseense, sob comando do técnico Leandro Leal, fecha a fase de classificação em segundo lugar, com o Ourinhos na liderança. Nos playoffs, o time da região terão pela frente o Unimed Campinas.

O jogo