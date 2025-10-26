Bebê recém-nascido chora no caixão antes de ser enterrado

Um velório em Rio Branco (AC) se transformou em uma cena de desespero e comoção na manhã deste sábado (25), quando familiares afirmaram ter ouvido o choro de um bebê recém-nascido dentro do caixão, momentos antes do sepultamento. O caso ocorreu no Cemitério Morada da Paz e chocou a comunidade local.

De acordo com relatos, o bebê, que nasceu de forma prematura, havia recebido um atestado de óbito e seria enterrado ainda pela manhã. No entanto, ao abrirem o caixão para a última despedida, os familiares ficaram em choque ao perceber que a criança apresentava sinais de vida.