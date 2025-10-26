Bebê recém-nascido chora no caixão antes de ser enterrado

Um velório em Rio Branco (AC) se transformou em uma cena de desespero e comoção na manhã deste sábado (25), quando familiares afirmaram ter ouvido o choro de um bebê recém-nascido dentro do caixão, momentos antes do sepultamento. O caso ocorreu no Cemitério Morada da Paz e chocou a comunidade local.
De acordo com relatos, o bebê, que nasceu de forma prematura, havia recebido um atestado de óbito e seria enterrado ainda pela manhã. No entanto, ao abrirem o caixão para a última despedida, os familiares ficaram em choque ao perceber que a criança apresentava sinais de vida.
Em meio ao desespero, parentes pegaram o recém-nascido nos braços e correram até a Maternidade da capital em busca de atendimento. O bebê foi entregue aos médicos, que iniciaram os primeiros procedimentos de reanimação.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde da criança, nem esclarecimento sobre o que pode ter levado ao erro na constatação da morte. O caso está sendo acompanhado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), que deve se pronunciar nas próximas horas.
Moradores da região relataram à imprensa local que o episódio gerou comoção e revolta, especialmente entre os familiares, que agora exigem explicações das autoridades médicas.
O caso segue sob investigação e deve ser apurado para determinar se houve negligência ou falha nos procedimentos hospitalares.