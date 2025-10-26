Homem é morto a facadas enquanto dormia na casa da namorada

Um jovem identificado como Jarlles Barros foi assassinado a facadas enquanto dormia na casa da namorada, na madrugada desta quinta-feira (23), no município de Montes Altos, a cerca de 640 km de São Luís (MA). O crime teria sido cometido pelo ex-companheiro da mulher, que invadiu a residência e atacou a vítima.
De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil do Maranhão, o suspeito, identificado como Taison Chagas Viana, entrou no imóvel durante a madrugada e desferiu diversos golpes de faca contra Jarlles, que morreu ainda no local. A vítima não teve tempo de reagir.
Após o crime, Taison fugiu e segue sendo procurado pelas autoridades. A polícia realiza buscas na região e investiga a motivação do homicídio, que teria sido provocada por ciúmes.
A namorada de Jarlles foi levada à delegacia para prestar depoimento e, após ser ouvida, foi liberada. Ela relatou aos investigadores que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e já havia feito ameaças anteriores.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Imperatriz. A Polícia Civil segue com as diligências e pede apoio da população com informações que possam levar à prisão do suspeito.