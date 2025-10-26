Engenheira morta em acidente celebrava a vitória contra o câncer

A engenheira Priscilla Yvalla Furroni Silva, de 33 anos, uma das vítimas do acidente fatal ocorrido na manhã desta sexta-feira (24), no bairro CPA I, em Cuiabá (MT), havia vencido uma batalha contra o câncer de mama e se tornara um exemplo de superação e fé para amigos e seguidores nas redes sociais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o relato publicado por Priscilla na página Amigos da Quimio, a descoberta da doença ocorreu em agosto de 2020, quando ela tinha apenas 28 anos. Na época, a engenheira contou como enfrentou o diagnóstico com coragem e fé, passando por um intenso tratamento de quimioterapia, além de cirurgias e acompanhamento médico.
“Tudo começou com uma dor no seio. Achei que fosse algo simples, mas o exame mostrou o tumor. Foi um choque, mas eu decidi lutar com todas as minhas forças”, escreveu Priscilla em uma das postagens.
Após o término do tratamento, ela costumava celebrar a nova fase da vida com mensagens de gratidão e otimismo, inspirando outras pessoas que também enfrentavam o câncer. Em suas redes, compartilhava frases sobre recomeços, fé e esperança, sempre destacando o valor de estar viva.
O acidente que tirou sua vida aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), em uma das principais avenidas do CPA I. Segundo informações da Polícia Civil, dois veículos colidiram e Priscilla não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente estão sendo investigadas.
Amigos e colegas de profissão lamentaram profundamente a morte precoce da engenheira. “Ela venceu o câncer e estava cheia de planos. É uma perda que dói muito”, disse uma amiga próxima em uma publicação nas redes sociais.
A morte de Priscilla comoveu familiares, amigos e integrantes de grupos de apoio a pacientes oncológicos, que destacaram sua trajetória de força e inspiração.