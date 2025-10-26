Engenheira morta em acidente celebrava a vitória contra o câncer

A engenheira Priscilla Yvalla Furroni Silva, de 33 anos, uma das vítimas do acidente fatal ocorrido na manhã desta sexta-feira (24), no bairro CPA I, em Cuiabá (MT), havia vencido uma batalha contra o câncer de mama e se tornara um exemplo de superação e fé para amigos e seguidores nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o relato publicado por Priscilla na página Amigos da Quimio, a descoberta da doença ocorreu em agosto de 2020, quando ela tinha apenas 28 anos. Na época, a engenheira contou como enfrentou o diagnóstico com coragem e fé, passando por um intenso tratamento de quimioterapia, além de cirurgias e acompanhamento médico.