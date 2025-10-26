Pai é trancado no banheiro e filhos são mortos a tiros em casa

Dois irmãos foram executados a tiros dentro de casa na noite dessa quinta-feira (23), no bairro Tabuleiro dos Martins, em Maceió (AL).
De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar, os criminosos invadiram a residência, trancaram o pai das vítimas no banheiro e dispararam pelo menos 24 vezes contra os jovens, que morreram no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A 5ª Companhia Independente da PM foi acionada por moradores que ouviram os disparos e presenciaram a movimentação suspeita na região. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram os corpos das vítimas caídos na sala da casa. O pai, em estado de choque, relatou que foi feito refém e trancado pelos assassinos pouco antes da execução dos filhos.
Segundo a polícia, os irmãos foram mortos com tiros na cabeça e no tórax, o que indica execução premeditada. Testemunhas informaram que os autores chegaram em um carro de cor escura e fugiram logo após o crime.
A Perícia Oficial e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados para os procedimentos de investigação. O caso está sob responsabilidade da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), que apura a motivação do crime e busca identificar os suspeitos.
Até o momento, ninguém foi preso.