Pai é trancado no banheiro e filhos são mortos a tiros em casa

Dois irmãos foram executados a tiros dentro de casa na noite dessa quinta-feira (23), no bairro Tabuleiro dos Martins, em Maceió (AL).

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar, os criminosos invadiram a residência, trancaram o pai das vítimas no banheiro e dispararam pelo menos 24 vezes contra os jovens, que morreram no local.

