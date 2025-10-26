URGENTE: Homem é morto a paulada em Taubaté; assassino é preso

Um homem foi morto a pauladas em Taubaté, na tarde deste domingo (26), e o autor do crime foi preso em flagrante.

O crime aconteceu por volta de 16h, na rua José Benedito Fabiano, bairro Barranco/Vila Albina.

