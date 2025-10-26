URGENTE: Homem é morto a paulada em Taubaté; assassino é preso

Um homem foi morto a pauladas em Taubaté, na tarde deste domingo (26), e o autor do crime foi preso em flagrante.
O crime aconteceu por volta de 16h, na rua José Benedito Fabiano, bairro Barranco/Vila Albina.
De acordo com as primeiras informações, um homem em situação de rua foi atingido a pauladas e morto por um criminoso, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.
A vítima, apesar de viver em situação de vulnerabilidade, era muito querida e conhecida dos moradores, que exigem Justiça. Ainda não há informações de como foi a dinâmica do crime.
Os policiais militares fazem a preservação da cena do crime para os trabalhos de perícia. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para o socorro e constatou o óbito no local.
O caso será registrado na Delegacia de plantão em Taubaté.