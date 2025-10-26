26 de outubro de 2025
ATACOU GALINHAS

Morador de SJC é surpreendido com jaguatirica ao chegar em casa

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Jaguatirica foi encontrada abatendo galinhas em residência no bairro Guirra, em São José dos Campos
A Polícia Militar Ambiental foi chamada para atender a uma ocorrência envolvendo uma Jaguatirica em São José dos Campos.

Um morador do bairro Guirra, ao chegar em casa, se deparou com o animal abatendo as aves no galinheiro, que fica no quintal da residência.

A equipe capturou a jaguatirica com uma gaiola e a conduziu ao Horto Florestal da cidade, onde foi solta em seu habitat natural sem ferimentos.

