Morador de SJC é surpreendido com jaguatirica ao chegar em casa

A Polícia Militar Ambiental foi chamada para atender a uma ocorrência envolvendo uma Jaguatirica em São José dos Campos.
Um morador do bairro Guirra, ao chegar em casa, se deparou com o animal abatendo as aves no galinheiro, que fica no quintal da residência.
A equipe capturou a jaguatirica com uma gaiola e a conduziu ao Horto Florestal da cidade, onde foi solta em seu habitat natural sem ferimentos.