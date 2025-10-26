Morador de SJC é surpreendido com jaguatirica ao chegar em casa

A Polícia Militar Ambiental foi chamada para atender a uma ocorrência envolvendo uma Jaguatirica em São José dos Campos.

Um morador do bairro Guirra, ao chegar em casa, se deparou com o animal abatendo as aves no galinheiro, que fica no quintal da residência.

