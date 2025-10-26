Homem é morto a facadas ao tentar beijar amigo após bebedeira

Um homem identificado como João Victor Nascimento Alves Moreira, de 31 anos, foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira (23) após uma discussão dentro de uma casa em Tesouro, município localizado a cerca de 390 km de Cuiabá, em Mato Grosso.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito, de 22 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime. Segundo o boletim de ocorrência, os dois passaram o dia bebendo juntos e, já durante a madrugada, começaram a discutir dentro da residência do acusado.