VIOLÊNCIA

Homem é morto a facadas ao tentar beijar amigo após bebedeira

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um homem identificado como João Victor Nascimento Alves Moreira, de 31 anos, foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira (23) após uma discussão dentro de uma casa em Tesouro, município localizado a cerca de 390 km de Cuiabá, em Mato Grosso.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito, de 22 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime. Segundo o boletim de ocorrência, os dois passaram o dia bebendo juntos e, já durante a madrugada, começaram a discutir dentro da residência do acusado.

Ainda segundo o relato policial, o desentendimento teve início quando João Victor teria tentado beijar o amigo, que reagiu com golpes de faca. A vítima tentou fugir, mas caiu na rua e morreu no local, antes da chegada do socorro.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Rondonópolis para exames periciais. A arma usada no crime foi apreendida e será analisada pela perícia.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer o que motivou a reação violenta e se houve participação de outras pessoas.

