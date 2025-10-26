26 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

PM prende 2 e recupera itens furtados de dentro de um veículo

Por Da redação | São José dos Campos
Dois homens foram presos por furto qualificado na região central de São José dos Campos na madrugada deste domingo (26). A ação aconteceu por volta das 4h25, quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento da ocorrência.

A vítima relatou que o vidro havia sido quebrado e os pertences subtraídos do interior do veículo na rua Major Antônio Domingues.

A Central de Monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) repassou as características do autor, e as equipes iniciaram patrulhamento pela área. O suspeito foi localizado e abordado na Travessa Major César Leite. Ele confessou o furto, dizendo ter entregue os itens ao proprietário de um estabelecimento na rua Coronel Madeira.

Em diligência ao local, a equipe localizou os pertences da vítima: uma carteira com documentos e cartões, uma necessaire e uma garrafa térmica, que foram recuperados.

Os dois foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.

