26 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

INCÊNDIO

Bombeiros controlam fogo que ameaçava residência em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Bombeiros combatem incêndio em Ilhabela
O Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado para conter um incêndio em uma residência na rua Acre, no bairro Barra Velha. No local, constatou-se que o fogo era em uma área de vegetação e colocava a residência em risco pela proximidade do fogo.

A equipe utilizou abafadores e extinguiu o incêndio, deixando o local em segurança.

Ninguém ficou ferido.

