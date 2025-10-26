Bombeiros controlam fogo que ameaçava residência em Ilhabela

O Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado para conter um incêndio em uma residência na rua Acre, no bairro Barra Velha. No local, constatou-se que o fogo era em uma área de vegetação e colocava a residência em risco pela proximidade do fogo.

A equipe utilizou abafadores e extinguiu o incêndio, deixando o local em segurança.