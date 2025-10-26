26 de outubro de 2025
ACIDENTE

Piloto de paraglider cai sobre comércio em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
Divulgação
O telhado cedeu e rompeu o forro de gesso
Um piloto de paraglider, de 57 anos, caiu no telhado de um estabelecimento comercial no centro de Caraguatatuba, na rua Guarulhos, próximo à avenida da Praia. O acidente aconteceu neste domingo (26), às 11h57. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento à ocorrência e chegou rapidamente ao local com Auto Bomba Salvamento e Unidade de Resgate.

O telhado cedeu e rompeu o forro de gesso, o que minimizou o impacto da queda, de forma que o homem sofreu apenas escoriações leves.

O piloto recebeu os primeiros atendimentos antes de deixar o local, que ficou sob cuidados do policiamento de área, garantindo a segurança e o prosseguimento das investigações necessárias.

