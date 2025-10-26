Piloto de paraglider cai sobre comércio em Caraguatatuba

Um piloto de paraglider, de 57 anos, caiu no telhado de um estabelecimento comercial no centro de Caraguatatuba, na rua Guarulhos, próximo à avenida da Praia. O acidente aconteceu neste domingo (26), às 11h57. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento à ocorrência e chegou rapidamente ao local com Auto Bomba Salvamento e Unidade de Resgate.

O telhado cedeu e rompeu o forro de gesso, o que minimizou o impacto da queda, de forma que o homem sofreu apenas escoriações leves.

