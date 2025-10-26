PM da Rota tem cabeça arrancada após trágico acidente de moto

Um grave acidente de moto terminou com duas mortes na noite de sexta-feira (24), na Avenida Professor Francisco Morato, na zona oeste de São Paulo. Entre as vítimas está o cabo da Polícia Militar da Rota, Anderson Augusto de Oliveira, de 34 anos, que teve a cabeça decepada após ser arremessado e atropelado por um táxi.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, o policial, que estava de folga, conduzia uma motocicleta quando atropelou um pedestre de 67 anos que atravessava a via. Com o impacto, Anderson foi lançado ao chão e atingido por um táxi que vinha logo atrás, sofrendo ferimentos fatais. O idoso também morreu no local.