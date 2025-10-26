PM da Rota tem cabeça arrancada após trágico acidente de moto

Um grave acidente de moto terminou com duas mortes na noite de sexta-feira (24), na Avenida Professor Francisco Morato, na zona oeste de São Paulo. Entre as vítimas está o cabo da Polícia Militar da Rota, Anderson Augusto de Oliveira, de 34 anos, que teve a cabeça decepada após ser arremessado e atropelado por um táxi.
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, o policial, que estava de folga, conduzia uma motocicleta quando atropelou um pedestre de 67 anos que atravessava a via. Com o impacto, Anderson foi lançado ao chão e atingido por um táxi que vinha logo atrás, sofrendo ferimentos fatais. O idoso também morreu no local.
Testemunhas relataram que o semáforo estava verde no momento da colisão, mas ainda não há confirmação se a sinalização favorecia o motociclista ou o pedestre, que estava na faixa. As causas exatas do acidente serão determinadas por meio da perícia técnica.
Em nota, o 1º Batalhão de Polícia de Choque da Rota lamentou a morte do cabo:
“A Unidade solidariza-se com familiares, amigos e companheiros da Rota neste momento de dor.”
A SSP também manifestou pesar e informou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para esclarecer as circunstâncias da tragédia. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial do Jardim Taboão.
O corpo do policial foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), e a Polícia Civil investiga o caso.